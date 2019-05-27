Son Dakika Haberleri: Giresun'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Giresun'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

4 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Giresun'da yapılacak 300 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Giresun'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Giresun'da yapılacak 300 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ Başkanlığı tarafından inşa edilecek konutlar için 19 Eylül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan 300 konut için 4 bin 453 kişi başvurdu. Kura çekimi şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.
Kura çekilişinde heyecanlı ve duygusal anlar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:29 Kaynak: AA
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