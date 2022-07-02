Bölgede jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tomrukları çaldıkları tespit edilen E.T ve İ.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Piraziz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da tomruk çalan kişiler tutuklandı - Son Dakika

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