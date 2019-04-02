Son Dakika Haberleri: Giresun'da Topal Osman Ağa Anıldı

Giresun'da Topal Osman Ağa Anıldı

8 dakika önce

Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 96. yıl dönümünde anıldı.

Giresun'da Topal Osman Ağa Anıldı, System.String[]
Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 96. yıl dönümünde anıldı.

Topal Osman Ağa'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk anma töreni, Haydar Aliyev Parkındaki Osman Ağa ve Giresun Uşakları Anıtı önünde yapıldı.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise Osman Ağa'nın mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi.


Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma törenine, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Topal Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:06 Kaynak: AA

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