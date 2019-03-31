Son Dakika Haberleri: Giresun'da Toplam 16 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

Giresun'da Toplam 16 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Alucra - Suat Aybar - MHPDereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK PartiEspiye - Mustafa Karadere - AK PartiGörele - Tolga Erener - AK PartiŞebinkarahisar - Şahin Yılancı - AK Parti.

Giresun'da Toplam 16 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Alucra - Suat Aybar - MHP

Dereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK Parti

Espiye - Mustafa Karadere - AK Parti

Görele - Tolga Erener - AK Parti

Şebinkarahisar - Şahin Yılancı - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Suat Aybar, Alucra, AK Parti, Giresun, Güncel
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