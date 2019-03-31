Giresun'da Toplam 16 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde Ak Parti,...
37 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Alucra - Suat Aybar - MHPDereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK PartiEspiye - Mustafa Karadere - AK PartiGörele - Tolga Erener - AK PartiGüce - Aytekin Geçgel - AK PartiŞebinkarahisar -...
Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Alucra - Suat Aybar - MHP
Dereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK Parti
Espiye - Mustafa Karadere - AK Parti
Görele - Tolga Erener - AK Parti
Güce - Aytekin Geçgel - AK Parti
Şebinkarahisar - Şahin Yılancı - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA
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