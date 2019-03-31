Giresun'da Toplam 16 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde Ak Parti,...

Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Alucra - Suat Aybar - MHPDereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK PartiEspiye - Mustafa Karadere - AK PartiGörele - Tolga Erener - AK PartiGüce - Aytekin Geçgel - AK PartiŞebinkarahisar -...

Resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Alucra - Suat Aybar - MHP



Dereli - Kazım Zeki Şenlikoğlu - AK Parti



Espiye - Mustafa Karadere - AK Parti



Görele - Tolga Erener - AK Parti



Güce - Aytekin Geçgel - AK Parti



Şebinkarahisar - Şahin Yılancı - AK Parti

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