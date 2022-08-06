Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Giresun'da toplu verilen yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 42 kişinin, tedavileri sonrası taburcu edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, merkeze bağlı Akçalı köyünden 5-6 kişinin, gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine konuyla ilgili 3 ekip görevlendirildiğini belirtti.

Köy muhtarından da benzer hafif şikayetleri olan kişilerin araçlarla hastanelere gittiği bilgisinin alındığını aktaran Bulut, alınan bilgiye göre, köyde yapılan mevlit yemeğinden sonra şikayetlerin başlamış olmasının gıda zehirlenmesi durumunu düşündürdüğünü kaydetti.

Bulut, yapılan araştırmada Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine 20, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine 10, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9, Özel Ada Hastanesine 2 ve Dereli Devlet Hastanesine 1 kişinin başvurduğunun belirlendiğini ifade etti.

Vakaların 9'unun 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye intikallerinin yapıldığını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Diğerleri kendi imkanları ile hastanelere başvurmuştur. Yapılan ilk değerlendirme sonrası gıda zehirlenmesi bulguları taşıyan vatandaşlarımızın ivedilikle tedavileri başlanmış olup tamamı taburcu edilmiştir. Şu an hastanede yatan zehirlenme vakası bulunmamaktadır. Yemek numunesi alınması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."