Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

06.08.2022 13:01
Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Giresun'da toplu verilen yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 42 kişinin, tedavileri sonrası taburcu edildiği bildirildi.

Giresun'da toplu verilen yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 42 kişinin, tedavileri sonrası taburcu edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, merkeze bağlı Akçalı köyünden 5-6 kişinin, gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine konuyla ilgili 3 ekip görevlendirildiğini belirtti.

Köy muhtarından da benzer hafif şikayetleri olan kişilerin araçlarla hastanelere gittiği bilgisinin alındığını aktaran Bulut, alınan bilgiye göre, köyde yapılan mevlit yemeğinden sonra şikayetlerin başlamış olmasının gıda zehirlenmesi durumunu düşündürdüğünü kaydetti.

Bulut, yapılan araştırmada Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine 20, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine 10, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9, Özel Ada Hastanesine 2 ve Dereli Devlet Hastanesine 1 kişinin başvurduğunun belirlendiğini ifade etti.

Vakaların 9'unun 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye intikallerinin yapıldığını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Diğerleri kendi imkanları ile hastanelere başvurmuştur. Yapılan ilk değerlendirme sonrası gıda zehirlenmesi bulguları taşıyan vatandaşlarımızın ivedilikle tedavileri başlanmış olup tamamı taburcu edilmiştir. Şu an hastanede yatan zehirlenme vakası bulunmamaktadır. Yemek numunesi alınması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."

YORUMLAR
500
Balıkçılar yeni av sezonuna teknelerine bakım yaparak hazırlanıyor Balıkçılar yeni av sezonuna teknelerine bakım yaparak hazırlanıyor Tatil dönüşü takla atan otomobildeki yaşlı adam hayatını kaybetti Tatil dönüşü takla atan otomobildeki yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:01:57. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement