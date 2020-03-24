Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor - Son Dakika

Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor

6 saat önce

Giresun İl Özel İdaresince toprak kaymaları meydana gelen yollarda çalışma yapılıyor.

Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor, System.String[]

Giresun İl Özel İdaresince toprak kaymaları meydana gelen yollarda çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Özel İdaresi Müdürlükleri ekipleri, il genelindeki köy ve grup yollarında kar erimeleri ile yağmurun etkisiyle kayan toprakları kaldırdı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma kapanan yollar tekrar açıldı.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:00 Kaynak: AA

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