Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor - Son Dakika

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Giresun'da toprak kaymalarının gerçekleştiği yollar temizleniyor
6 saat önce
Giresun İl Özel İdaresince toprak kaymaları meydana gelen yollarda çalışma yapılıyor.
Giresun İl Özel İdaresince toprak kaymaları meydana gelen yollarda çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Özel İdaresi Müdürlükleri ekipleri, il genelindeki köy ve grup yollarında kar erimeleri ile yağmurun etkisiyle kayan toprakları kaldırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma kapanan yollar tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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