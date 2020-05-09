Giresun'da topraksız tarımın yapılacağı 2 çilek serası kuruldu

Giresun'un iki ilçesinde topraksız tarımın yapılacağı çilek serası kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında Bulancak ile Tirebolu ilçelerinde 320 metrekare büyüklüğünde 2 sera kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, topraksız tarım çilek üretiminin, topraklı üretime göre birçok avantajının olduğunu belirtti.

Birim alana yaklaşık 3-4 kat daha fazla fide dikilebileceğine işaret eden Angın, şunları kaydetti:

"Böylece birim alandan alınan verim miktarı maksimum seviyelere ulaşır. İşçilik daha kolaydır, bu nedenle işçilik maliyeti en aza iner. Su ve gübre sarfiyatında önemli tasarruf sağlar, tarımsal ilaç kullanımı azalır. Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir, çiçeklenme ve diğer gelişim evreleri daha kolay kontrol edilebilir. Erken hasat sayesinde ürünün pazar değeri de artar."

Angın, Giresun'da modern tarım tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmayı ve çiftçileri bu yeni tekniklerle buluşturarak daha bol ve kaliteli ürün üretimini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu amaçla da topraksız tarım çilek seralarının kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu seralarda yetiştirme ortamı olarak Hindistan cevizi kabuğu kullanılmış, yetiştiricilik sistemi katlı sistem şeklinde planlanmıştır. Sera içerisinde gübreleme, sulama ve havalandırma otomasyonlarının kurulumları teknik elemanlarımız kontrolünde yapılmıştır." ifadelerini kullandı.