Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı

1 saat önce

Giresun Valiliğinde trafik güvenliği toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Giresun Valiliğinde trafik güvenliği toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Uzal ile Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve yolcu ve yük taşımacılığı yapan firma temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Firma yetkililerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Toplantıya katılanlara kış şartlarına uygun araç kullanılması, hız ihlali yapmamaları, otobüslerde her koltukta yolculara emniyet kemeri taktırmaları, şoförlerin uykusuz, yorgun araç kullanmamaları konularında bilgilendirme yapılmıştır. Yine mevzuatın öngördüğü sayıda şoförün araçta bulunması, araçlarda yakıt olarak 10 numara yağ kullanılmaması, gerek terminal çıkışlarında gerekse güzergahlarda denetimlerin daha sık ve etkin yapılacağı konularında bilgiler verilmiştir."

Açıklamada, kazaların önlenmesine yönelik gerek terminaller gerekse güzergahlarda yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetimlerin etkin şekilde devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Recep Uzal, Giresun, Güncel
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