Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Giresun'da Türkiye'nin ve Giresun'un büyük bir kısmında etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının trafik güvenliğini de etkilemesiyle ilgili olarak alınacak tedbirler görüşüldü.

Giresun'da Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Giresun'da Türkiye'nin ve Giresun'un büyük bir kısmında etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının trafik güvenliğini de etkilemesiyle ilgili olarak alınacak tedbirler görüşüldü.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları koordinesinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Uzal ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve yolcu ve yük taşıyan firmaların sahipleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda olumsuz hava koşullarının trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemesi, yol güzergahlarında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısılması gibi çeşitli olumsuzlukların trafik kazalarına sebebiyet verdiği belirtildi.

Toplantıya katılan firma sahiplerine, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferda Yılmaz, tarafından kış şartlarına uygun araç kullanılması, hız ihlali yapmamaları, otobüslerde her koltukta yolculara emniyet kemeri taktırmaları, şoförlerin uykusu yorgun olarak araç kullanmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförün araçta bulunması, araçlarda yakıt olarak 10 numara yağ kullanılmaması konularında bilgilendirmeler yapılarak gerek terminal çıkışlarında gerekse güzergahlarda denetimlerin daha sık ve etkin bir şekilde yapılacağını söyledi.

Kazaların önlenmesine yönelik olarak gerek terminallerde, gerekse güzergahlarda yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Recep Uzal, Türkiye, Giresun, Güncel
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