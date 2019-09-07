Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı

54 dakika önce

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakçı ilçesine bağlı Çöçen Mahallesi'nde Selman Erkan (37) yönetimindeki 52 AAF 572 plakalı otomobil, rampada kalkış sırasında aracın geri gitmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan Nagihan Erkan (28), Hafza Erkan (1) ve Şaduman Demir (62) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tirebolu ilçesindeki diğer kazada ise Ümit Gökercin idaresindeki 28 NK 467 plakalı otomobil, Yalç köyünün Erikli mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Efe Yaşar yönetimindeki 34 S 8839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Gökercin, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]