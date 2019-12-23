Giresun'da trafik kazaları: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazaları: 7 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazaları: 7 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Çamoluk ve Yağlıdere ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazaları: 7 yaralı, System.String[]

Giresun'un Çamoluk ve Yağlıdere ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Fener idaresindeki kullandığı 61 PA 003 plakalı otomobil, Çamoluk- Gölova kara yolunda dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Fener ile eşi Sevda, çocukları Ceren ve Hazal Fener, Çamoluk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde, Bekir Çınar'ın kullandığı 28 EE 259 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada yaralanan Elif Naz, Murat ve Rukiye Ay, Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağlıdere, Çamoluk, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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