Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:09 Kaynak: AA
'un Tirebolu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tirebolu- Doğankent
Karayolu Kuzgun köyü mevkisinde Ahmet Tırık (69) idaresindeki 16 ABM 11 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Uğur Uzun (28) yönetimindeki 33 EDF 05 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. Sürücülerden Tırık Tirebolu, Uzun ise Görele
İlçe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Tırık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil