Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:09 Kaynak: AA
'un Tirebolu
ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı.
Muammer Davut (33) idaresindeki 28 TH 918 plakalı kamyonet, Yeniköy Mahallesi
'nde bir bina ile yolun kenarındaki duvar arasına devrildi.
Kazada sürücü Davut ile araçta bulunan Erdem Davut (12) ve Numan Aydın
(9) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Tirebolu ve Görele
Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Muammer Davut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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