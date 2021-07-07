Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı GİRESUN - Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alucra ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinden Kemallı mahallesi istikametine giden Sait Erilli kontrolündeki araç ile Ahmet Kocaman'ın kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sait Erilli olay yerinde hayatını kaybetti. Sait Erilli ile aynı araçta bulunan oğlu Serkan Erilli ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Kocaman ağır yaralandı. Yaralılar Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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