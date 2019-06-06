Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetini durdurmak isteyen kişi, hayatını kaybetti.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetini durdurmak isteyen kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sağlık köyünde Aydın Ekiz (62), yol kenarına park ettiği 28 RA 152 plakalı kamyonetinin aniden hareket ettiğini gördü.
Aracı durdurmaya çalışan Ekiz, kamyonet ile yol kenarındaki çeşme arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Bulunduğu yerden çıkarılan Ekiz, kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Ekiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:15 Kaynak: AA
Aydın, Görele, Giresun, Güncel
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