Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Şişman idaresindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarparak durabildi. Araç sürücüsü Şişman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incele başlatıldı. - GİRESUN
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