Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Şişman idaresindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarparak durabildi. Araç sürücüsü Şişman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incele başlatıldı. - GİRESUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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