Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
7 saat önce
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Giyimli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertuğrul Zor yönetimindeki araç yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Zor dere yatağından AKUT ekibi tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:39 Kaynak: İHA
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