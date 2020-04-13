Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Giyimli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertuğrul Zor yönetimindeki araç yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Zor dere yatağından AKUT ekibi tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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