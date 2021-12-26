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Giresun'da trafik kazası : 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası : 1 ölü

26.12.2021 13:07
Giresun'da trafik kazası : 1 ölü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemaliye köyü Darıbaşı mevkiinde İbrahim Akyüz (64) idaresindeki 28 NC 066 plakalı araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Akyüz'ün dün köydeki evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.Yakınlarının bilgi vermesi üzerine Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. - GİRESUN

Giresun'da trafik kazası : 1 ölü
Giresun'da trafik kazası : 1 ölü
Giresun'da trafik kazası : 1 ölü

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Giresun, Tragger, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası : 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazası : 1 ölü - Son Dakika
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