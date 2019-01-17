Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 28 YC 822 plakalı otomobil Demircili köyünde devrildi.

Kazada, Abdullah Yavuz (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Cantürk (37), Mehmet Çelik (47) ve Salih Tiryaki (33) Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazanın, kar yağışı sonucu yolun kayganlaşması nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Espiye, Giresun, Güncel
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