Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giresun
'un Espiye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 28 YC 822 plakalı otomobil Demircili
köyünde devrildi.
Kazada, Abdullah Yavuz
(56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih
Cantürk (37), Mehmet Çelik
(47) ve Salih Tiryaki (33) Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kazanın, kar yağışı sonucu yolun kayganlaşması nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:21 Kaynak: AA
Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak
CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir
Güvenlik Görevlisi, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü
Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları