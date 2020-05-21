Giresun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesi Burunucu mevkisinde bu akşam meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesi Burunucu mevkisinde bu akşam meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Ordu istikametine gitmekte olan şoförünün ismi öğrenilemeyen 28 EH 292 plakalı araç Bulancak ilçesi Burunucu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek hareket halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olduğu belirtilen araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu Ordu istikametinde trafik bir süreliğine tek şerittin verildi. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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