Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı

32 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğancı köyü yolunda, İskender Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı Deresi'ne yuvarlandı. Kazada şoför ile 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tirebolu ve Espiye Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN
İskender, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
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