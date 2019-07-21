Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı
32 dakika önce
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
'un Tirebolu
ilçesinde bir minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğancı köyü yolunda, İskender
Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı Deresi'ne yuvarlandı. Kazada şoför ile 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Tirebolu ve Espiye
Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN
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