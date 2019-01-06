Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Giresun merkeze bağlı Karaali köyünde yayladan dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun
merkeze bağlı Karaali
köyünde yayladan dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dereli
ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'ndan dönenlerin bulunduğu H.I. idaresindeki 28 D 0163 plakalı minibüs, şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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