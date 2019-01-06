Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Giresun merkeze bağlı Karaali köyünde yayladan dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Giresun merkeze bağlı Karaali köyünde yayladan dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'ndan dönenlerin bulunduğu H.I. idaresindeki 28 D 0163 plakalı minibüs, şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Dereli, Karaali, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu Trump Twitter'dan Açıkladı: el Bedevi Öldürüldü

Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 00:31:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]