Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Giresun merkeze bağlı Alınca köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:21 Kaynak: AA
merkeze bağlı Alınca köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun- Çaldağ
kara yolu Alınca köyü mevkisinde, Hüseyin Sofu idaresindeki 28 K 0836 plakalı kamyonet ile Ahmet Kılıçarslan
yönetimindeki 28 NS 124 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kılıçarslan ile araçta bulunan Hatice Kılıçarslan yaralandı. Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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