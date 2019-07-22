Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Giresun merkeze bağlı Alınca köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Giresun merkeze bağlı Alınca köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun- Çaldağ kara yolu Alınca köyü mevkisinde, Hüseyin Sofu idaresindeki 28 K 0836 plakalı kamyonet ile Ahmet Kılıçarslan yönetimindeki 28 NS 124 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kılıçarslan ile araçta bulunan Hatice Kılıçarslan yaralandı.
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kılıçarslan, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:21 Kaynak: AA
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