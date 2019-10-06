Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

32 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Aksoy idaresindeki 34 GV 7516 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dolgu alanına girdi.

Kaza sırasında yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Aksoy ile muavin Eren Yücel yaralandı.

Görele Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahmut Aksoy, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet desteğiyle 60 yaşında başladığı çilek üretiminde, yılda 150 bin lira kazanacak
ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Trump dediğimiz noktaya geldi, yanındakiler talimata uymadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]