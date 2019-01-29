Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
21 dakika önce
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giresun
'un Görele
ilçesine bağlı Çavuşlu
beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Beldesi Zıva Grupyolu üzerinde Katı Atık Bertaraf Tesisleri önünde taksi sürücüsü Bilal Keçeci direksiyon hakimiyetini kaybederek Çavuşlu Deresi'ne yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis jandarma ve Görele itfaiyesi ekipleri tarafından araçta bulunan Hüseyin Keçeci, Bekir Keçeci ve araç sürücüsü Bilal Keçeci araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulansla Görele Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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