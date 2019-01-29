Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

21 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Beldesi Zıva Grupyolu üzerinde Katı Atık Bertaraf Tesisleri önünde taksi sürücüsü Bilal Keçeci direksiyon hakimiyetini kaybederek Çavuşlu Deresi'ne yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis jandarma ve Görele itfaiyesi ekipleri tarafından araçta bulunan Hüseyin Keçeci, Bekir Keçeci ve araç sürücüsü Bilal Keçeci araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Görele, Çavuşlu, Giresun, 3. Sayfa
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