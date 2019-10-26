Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa Demir idaresindeki 06 GJV 67 plakalı otomobil ile Özcan Bişkin yönetimindeki 28 TB 442 kamyonet, Güvenlik köyünde çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan Fehmi Bişkin, Mustafa Aydın ve Muzaffer Kaya yaralandı.

Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mustafa Demir, Doğankent, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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