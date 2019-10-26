Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Kazada, kamyonette bulunan Fehmi Bişkin, Mustafa Aydın ve Muzaffer Kaya yaralandı.

Mustafa Demir idaresindeki 06 GJV 67 plakalı otomobil ile Özcan Bişkin yönetimindeki 28 TB 442 kamyonet, Güvenlik köyünde çarpıştı.

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