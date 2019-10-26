Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Demir idaresindeki 06 GJV 67 plakalı otomobil ile Özcan Bişkin yönetimindeki 28 TB 442 kamyonet, Güvenlik köyünde çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan Fehmi Bişkin, Mustafa Aydın ve Muzaffer Kaya yaralandı.
Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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