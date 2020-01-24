Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

17 dakika önce

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ömer Angun (49) idaresindeki 28 AN 680 plakalı hususi otomobili Güdül köyü istikametine seyir halinde iken karlı yol zemininde virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Ömer Angun ve araç içinde bulunan Hanife Angun (47) ile Enise Angun (20) yaralandı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Dereli, Güdül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler
Sevgilisini yakarak öldüren adamın, olayda kullandığı benzini oğluna aldırdığı ortaya çıktı 25 yıllık komşusu tarafından memur yapma vaadiyle dolandırıldı Birlikte yaşadığı kadını öldüren adam, hastanede feryat ederek baygınlık geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 12:09:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]