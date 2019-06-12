Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
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GİRESUN(AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: AA
GİRESUN(AA) - Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tamzara mahallesinde Hasan Aydoğan
idaresindeki 34 JR 7140 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü Hasan Aydoğan ile Fatma Aydoğan, Hediye Aydoğan ve Bakiye Coşkun yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
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