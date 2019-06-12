Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

4 saat önce

GİRESUN(AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
GİRESUN(AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tamzara mahallesinde Hasan Aydoğan idaresindeki 34 JR 7140 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü Hasan Aydoğan ile Fatma Aydoğan, Hediye Aydoğan ve Bakiye Coşkun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Şebinkarahisar, Aydoğan, Giresun, Güncel
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