Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Dereli- Şebinkarahisar kara yolu İkisu köyü yakınlarında, yol çalışması yapan Karayolları ekiplerine ait tekerlekli silindir, geri manevra yaptığı sırada Harun Arslan idaresindeki 23 BB 268 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araç sürücüsü Arslan'la birlikte araçta bulunan eşi Hülya ile çocukları Arda ve Emre Arslan yaralandı.
Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şebinkarahisar, Giresun, Dereli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:39 Kaynak: AA
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