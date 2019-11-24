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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Mücahit Özdemir idaresindeki 28 AAV 057 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Avluca köyünde Tuncay Dur yönetimindeki 16 AC 5806 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Dur ile diğer araçta bulunan Ayşe Çevik, Ramazan Eren ve Gülüşan Özdemir yaralandı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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