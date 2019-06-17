Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
'un Bulancak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sanayi mahallesi Karadeniz
Sahil Yolunda Ayşe Elmalı
yönetimindeki 28 AF 539 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Elmalı ile araçta bulunan Canan Güneş
, Emine Öztürk, Hanife
Çamcı ve Gamze Kutluer yaralandı.
Yaralılar Bulancak ve Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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