Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sanayi mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda Ayşe Elmalı yönetimindeki 28 AF 539 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Elmalı ile araçta bulunan Canan Güneş, Emine Öztürk, Hanife Çamcı ve Gamze Kutluer yaralandı.
Yaralılar Bulancak ve Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
Elmalı, Bulancak, Giresun, Güncel
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