Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İlçenin Tekmezar köyünde Mustafa Anapa yönetimindeki 28 AAY 378 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Melek, Zekiye, Erkan ve Osman Anapa, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Bulancak, Giresun, Anapa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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