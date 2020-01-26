Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Tekmezar köyünde Mustafa Anapa yönetimindeki 28 AAY 378 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Melek, Zekiye, Erkan ve Osman Anapa, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
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