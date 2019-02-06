Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

36 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar'dan Suşehri istikametine gitmekte olan 28 NG 474 plakalı araç ile karşı yönden gelen 58 BV 690 plakalı araç ilçenin Taşcılı köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:04 Kaynak: İHA

Suşehri, Şebinkarahisar, Giresun, 3. Sayfa
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