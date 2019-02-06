Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
36 dakika önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar'dan Suşehri
istikametine gitmekte olan 28 NG 474 plakalı araç ile karşı yönden gelen 58 BV 690 plakalı araç ilçenin Taşcılı köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:04 Kaynak: İHA
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