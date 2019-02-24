Giresun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
1 saat önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şebinkarahisar- Suşehri
kara yolunun Tepeltepe köyü mevkisinde, Salim Koç
yönetimindeki 28 KA 312 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü Koç ile Atike (44), Osman (15) ve Semanur Koç
(19), Şengül (33), Eylül
(6) ve İkra Şeker (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:06 Kaynak: AA
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