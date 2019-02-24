Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar- Suşehri kara yolunun Tepeltepe köyü mevkisinde, Salim Koç yönetimindeki 28 KA 312 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada araç sürücüsü Koç ile Atike (44), Osman (15) ve Semanur Koç (19), Şengül (33), Eylül (6) ve İkra Şeker (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Suşehri, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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