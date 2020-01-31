Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karademir köyünde M.S.K. yönetimindeki 28 EA 797 plakalı otomobil, ilçe merkezi istikametinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü M.S.K ile araçta bulunan E.K., H.K., D.K., M.T.K., O.K. ve H.K. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN