Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

7 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karademir köyünde M.S.K. yönetimindeki 28 EA 797 plakalı otomobil, ilçe merkezi istikametinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kazada sürücü M.S.K ile araçta bulunan E.K., H.K., D.K., M.T.K., O.K. ve H.K. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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