Son Dakika Haberleri: Giresun'da traktör devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da traktör devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'da traktör devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 28 DL 067 plakalı traktör, Ahurcuk köyünde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Demir ile traktörde bulunan Türkmen ve Ayşe Demir, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şebinkarahisar, Ahmet Demir, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 11:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da traktör devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]