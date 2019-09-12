Giresun'da traktör devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 28 DL 067 plakalı traktör, Ahurcuk köyünde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir ile traktörde bulunan Türkmen ve Ayşe Demir, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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