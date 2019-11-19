Son Dakika Haberleri: Giresun'da traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı
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Giresun'da traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Giresun'da traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İlçenin Konak köyünde Kadir Karaca yönetimindeki 28 DE 480 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Zübeyde, Ercan, Makbule ve Leyla Karaca, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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