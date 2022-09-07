Giresunlu Esnaf: "8 Aydır Kiramı Cepten Veriyorum. Kapatacağım" - Son Dakika
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Giresunlu Esnaf: "8 Aydır Kiramı Cepten Veriyorum. Kapatacağım"

07.09.2022 14:33

Giresun’da tuhafiyecilik yapan Hatice Tanış Doğan, “Bu dükkanı açalı 8 ay oldu ama hep cebimden veriyorum kiramı. Kirasının çok aşırı yüksekliği yok ama ister istemez yetmiyor. Gelir gider dengemiz tutmuyor” diyerek dert yandı.

Giresun'da tuhafiyecilik yapan Hatice Tanış Doğan, "Bu dükkanı açalı 8 ay oldu ama hep cebimden veriyorum kiramı. Kirasının çok aşırı yüksekliği yok ama ister istemez yetmiyor. Gelir gider dengemiz tutmuyor" diyerek dert yandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Yozgat Milletvekili Ali Keven, Giresun'da esnafı ziyaret ederek dertlerini dinlediler. Sorunlarını CHP'li milletvekillerine anlatan tuhafiyeci Hatice Tanış Doğan, şöyle konuştu:

"Bu dükkanı açalı 8 ay oldu ama hep cebimden veriyorum kiramı. Kirasının çok aşırı yüksekliği yok ama ister istemez yetmiyor. Gelir gider dengemiz tutmuyor. Müşteri olayı var ama iplerin fiyatı yüksek şudur, budur artık alamıyorlar. Alamayınca da sürekli cepten kira ödemek çok zor artık. Gelen sorup gidiyor. 3 tane alan bayanlar artık 2 tane alıyor. Buraya yeni yol olarak dedim ki ışıklandırma olsun, canlılık olsun hatta diğer esnaflarla da görüştüm belki yeni yol kaybı bu yüzden de olabilir diye düşünüyorum. Esnafların hepsinde sıkıntı var bir tek bende değil."

"DEMEK Kİ AYNI SIKINTIYI SİZDE YAŞIYORSUNUZ"

Milletvekili Gürer ise, "Esnafı ziyaret ettiğimizde ekonomik anlamda vatandaşın daralan bütçesiyle alım yapmadığını, yerine ürün koyarken de pahalı aldıklarını bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını anlattılar. Demek ki aynı sıkıntıyı siz de yaşıyorsunuz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Giresun, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresunlu Esnaf: '8 Aydır Kiramı Cepten Veriyorum. Kapatacağım' - Son Dakika

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