Giresun'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist ameliyat oldu - Son Dakika

Giresun'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist ameliyat oldu

6 saat önce

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu, tutuklu bulunduğu Giresun Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist ameliyat oldu, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu, tutuklu bulunduğu Giresun Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada muayenesi yapılan teröristin küçük çaplı bir ameliyat geçirdikten sonra tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.

2007 yılında örgüte katılan ve 2014 yılından beri PKK'nın sözde Karadeniz açılım gurubunda görev alan Behrüz Düdükkanlı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalanmış ve Giresun İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de birçok eyleme katıldığını itiraf etmişti. Bu doğrultuda operasyonları sürdüren güvenlik güçleri Giresun kırsalında çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi olan sığınaklar ve yiyecek depoları ele geçirmişti.

(İHA)

Giresun, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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