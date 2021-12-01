Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Nazmiye Kızılkaya ile Osman Sarıyıldız, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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