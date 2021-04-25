Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Giresun 'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

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