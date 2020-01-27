Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika

AKUT ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köpek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Uçurumdan düştüğü belirlenen köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ve AKUT Giresun biriminden yardım istedi.

İlçeye bağlı Beyazıt köyünde dün bir av köpeği arazide kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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