Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika

Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı

23 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Giresun'da uçurumdan düşen köpeği AKUT ekipleri kurtardı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde uçurumdan düşen köpek AKUT ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Beyazıt köyünde dün bir av köpeği arazide kayboldu.

Uçurumdan düştüğü belirlenen köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ve AKUT Giresun biriminden yardım istedi.

AKUT ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köpek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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