Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı - Son Dakika

Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı

6 saat önce

Giresun'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler.

Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı, System.String[]

Giresun'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Yetkililerin "Kendinizi 14 gün boyunca karantina altında tutun" uyarılarını dikkate alan umreciler evlerinden çıkmayacaklar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral "Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir" dedi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Espiye, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:22 Kaynak: İHA
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