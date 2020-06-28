Giresun'da üretilen meyve aromalı maden suları Uzak Doğu'da da sevildi - Son Dakika

Giresun'da üretilen meyve aromalı maden suları Uzak Doğu'da da sevildi

Giresun'da meyve aromalı maden suyu üreten firmanın ürünleri, Çin ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkede tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Giresun'da meyve aromalı maden suyu üreten firmanın ürünleri, Çin ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkede tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Merkeze bağlı İnişdibi köyünde 1997 yılında kurulan Çakırmelikoğlu Maden Suyu İşletmeleri, 2000 yılından itibaren "Freşa" markası altında meyve aromalı maden suyu üretiyor.

Firma, 2007 yılında metropollere daha yakın olmak amacıyla Bursa'da ikinci tesisini kurdu. Her iki tesiste de limon ve çilek başta olmak üzere meyve suyu ve aromalarının maden suyu ile buluştuğu lezzetler üretiliyor.

Yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, bir yıl önce de Çin ve çevresindeki ülkelerin pazarlarına girmeyi başardı. Şirketin yeni hedefi ise Güney Asya'da üretim tesisi kurmak.

"Türkiye ve dünya pazarında her zevke hitap eden ürünler sunduk"

Freşa Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine, 23 yıldır meyve aromalı maden suyu ürettiklerini söyledi.

Üretime başladıkları günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten Çakırmelikoğlu, Türkiye ve dünya pazarında her zevke hitap eden ürünler sunduklarını ifade etti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Çakırmelikoğlu, yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çekerek, ABD, Almanya, Avustralya, İngiltere, Çin, Hindistan, Kanada, İsrail, Yunanistan, Bosna ve Romanya gibi ülkelere ürün gönderdiklerini aktardı.

Gıda sektöründe marka olmanın önemini vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Ürünleri ve firmayı tanıtmanın en doğru yolu fuarlardır. Biz de ülkemiz başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Fransa ve Çin gibi ülkelerin gıda ve içecek fuarlarına katılıyoruz." dedi.

Çakırmelikoğlu, Çin pazarını adeta bir derya olarak gördüklerinin altını çizerek, "Çin'e ihracat yapmak bir hayaldi ve biz bunu doğru oluşumlarla gerçekleştirdik. 2019 yılında Çin pazarına girdik." diye konuştu.

Çin pazarına girmelerinin kolay olmadığını aktaran Çakırmelikoğlu, yaklaşık 3 yıl Çin'de satış ekipleri ile ürün çeşitleri ve dağıtımı gibi konuların ele alındığı çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çakırmelikoğlu, Çin'de çalıştıkları firmaların market, restoran ve dağıtım konularında uzman olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sebeple kısa sürede iyi bir yere geldik ve raflarda ürünler dönmeye başladı. Çin'de siparişler devamlılık kazandı ki bizim için en önemlisi budur. Her ülkede olduğu gibi Çin'de de ürünlerimiz çok beğenildi. Sağlıklı, renkli ve güzel bir içecek olarak algılanıyor. Kısacası Çin Seddi'ni aştık."

Filipinler, Vietnam ve Singapur ile de anlaşma yaptıklarını dile getiren Çakırmelikoğlu, bu ülkelere gönderilecek ürünlerin planlandığını, sevkiyat için beklediklerini kaydetti.

"Çin ve etrafındaki ülkeler gelecek vadediyor"

Çakırmelikoğlu, dünya markası olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Uzak Doğu ve Güney Asya ülkeleri birbirine çok yakın. Buralara Çin başta olmak üzere Tayvan ve Malezya'ya ihracatımız var. Kısa zamanda Filipinler, Vietnam ve Singapur'da da ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulacak." dedi.

Güney Asya'da Hindistan, Pakistan ve Maldivler'in yer aldığı bölgede çalışmalarının olduğunu anlatan Çakırmelikoğlu, "O ülkelerin en uygun bölgesinde dolum tesisi kurarak yatırım yapmayı planlıyoruz. Çin ve etrafındaki ülkeler gelecek vadediyor. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Çakırmelikoğlu, ülkelere göre damak tatlarının farklılık gösterdiğini ancak tüm ülkelerde çilek, limon ve mandalinanın ana ürün olduğunu ifade etti.

Vietnam, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde ise ananas ve mohito ürünlerinin tercih edildiğini aktaran Çakırmelikoğlu, Vietnam'da ve Pakistan'da kavun-muz, karpuz-çilek karışımlarının beğenildiğine işaret etti.

Çakırmelikoğlu, her ülkenin diline ve kanunlara uygun etiket ve dizaynlar kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Giresun, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da üretilen meyve aromalı maden suları Uzak Doğu'da da sevildi - Son Dakika Ekonomi

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