Giresun'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Giresun'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 331 ecstasy hap ile 1,1 gram esrar ele geçirilirken E.G. şahsı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Tirebolu ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.