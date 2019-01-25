Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 kilo 800 gram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu elde edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 kilo 800 gram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu elde edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri bir ihbar üzerine A.K. isimli şahsın Duttepe köyündeki evinde yaptıkları aramalarda 4 kilo 800 gram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

A.K. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu belirlenen R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Zanlılardan A.K. tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, R.Y. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Bulancak, Kenevir, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:20:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]