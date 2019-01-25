Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 kilo 800 gram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu elde edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 kilo 800 gram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu elde edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.



Jandarma ekipleri bir ihbar üzerine A.K. isimli şahsın Duttepe köyündeki evinde yaptıkları aramalarda 4 kilo 800 gram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



A.K. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu belirlenen R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



Zanlılardan A.K. tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, R.Y. ise serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler