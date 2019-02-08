Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Gaziantep'ten Giresun'a uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Uygulama noktasında durdurdukları otobüste arama yapan ekipler, A.S'nin üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

A.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA

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