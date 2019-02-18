Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 hap ele geçirildi.
Giresun
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine kent merkezinde durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 extacy ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: AA
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