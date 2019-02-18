Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 hap ele geçirildi.

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine kent merkezinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 1 kilo 319 gram toz esrar ile 94 extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: AA

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