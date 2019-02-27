Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 904 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 904 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bagaja saklanmış 3 kilo 904 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Ü.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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