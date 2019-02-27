Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu
49 dakika önce
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 904 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Giresun
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 904 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bagaja saklanmış 3 kilo 904 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan Ü.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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